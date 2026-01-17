„Od Venecuele preko Irana do Grenlanda – metoda je ludilo“: Trampov svet iz ugla Gardijana

Bliski istok je bio spreman u sredu uveče, ali su peticije zemalja Persijskog zaliva, u kojima je izražena zabrinutost, i pokušaji Irana da umiri američkog predsednika izgleda odneli prevagu – barem za sada.

Nijedna bomba nije pala na Teheran. Nakon svih njegovih pretnji i dok se u Vašingtonu razmatraju vojne opcije, Donald Tramp se povukao, objavljujući da je „ubijanje [demonstranta] prestalo“. Uprkos prekidu telekomunikacija, čini se jasnim da je nemilosrdni režim prolio još više krvi nego u prethodnim represijama protiv protesta. Grupe za ljudska prava kažu da su hiljade ljudi ubijene, a veliki broj uhapšen; jedan zvaničnik je govorio o 2.000 smrtnih slučajeva.