Produžen rok za popuste za decembarske račune

Elektroprivreda Srbije (EPS) saopštila je danas da je produžila rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune do 24. januara.

EPS je naveo da je kao društveno odgovorna kompanija, polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za struju mogu ostvariti popust od sedam odsto ukoliko račun za decembar 2025. godine izmire do 24. januara. Kako je navedeno u saopštenju, samočitači, umesto do 20. januara, račun mogu da plate do 24. januara i ostvariće