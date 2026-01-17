EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

Kompanija „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) saopštila je da je do 24. januara produžila rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune. „Polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti“, navodi se u današnjem saopštenju. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od