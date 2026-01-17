EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

Serbian News Media pre 1 sat
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune
Kompanija „Elektroprivreda Srbije“ (EPS) saopštila je da je do 24. januara produžila rok za ostvarivanje popusta od sedam odsto za decembarske račune. „Polazeći od nedavne vanredne situacije u pojedinim delovima zemlje, EPS je kao društveno odgovorna kompanija redovnim platišama omogućio dodatno vreme kako bi ostvarili pogodnosti“, navodi se u današnjem saopštenju. Domaćinstva koja koriste isključivo elektronski račun za električnu energiju mogu ostvariti popust od
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

EPS produžio rok za popuste na decembarske račune

EPS produžio rok za popuste na decembarske račune

InfoKG pre 1 sat
Produžen rok za popuste za decembarske račune

Produžen rok za popuste za decembarske račune

Moj Novi Sad pre 1 sat
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

EPS produžio rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

Stav.life pre 3 sata
EPS produžio rok za ostvarivanje popusta za decembarske račune

EPS produžio rok za ostvarivanje popusta za decembarske račune

Ozon pre 2 sata
EPS: Produžen rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

EPS: Produžen rok za popuste za decembarske račune do 24. januara

Newsmax Balkans pre 4 sati
EPS produžio rok za popust na decembarske račune za struju! Kako ostvariti veću uštedu, ovo su uslovi

EPS produžio rok za popust na decembarske račune za struju! Kako ostvariti veću uštedu, ovo su uslovi

RTV Novi Pazar pre 3 sata
EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

EPS produžio rok za popuste za decembarske račune

Danas pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

EPSElektroprivreda Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

PKS: Podrška EU i Nemačke – ključna za evropske integracije Srbije

PKS: Podrška EU i Nemačke – ključna za evropske integracije Srbije

Ekapija pre 1 minut
Agrarni budžet od 110 milijardi: Da li više novca znači i boljitak za poljoprivrednike?

Agrarni budžet od 110 milijardi: Da li više novca znači i boljitak za poljoprivrednike?

Poljoprivreda.info pre 1 sat
Ekspo 2027 i Cisko pokrenuli saradnju za izložbu; Mali: Snažan signal poverenja u Srbiju

Ekspo 2027 i Cisko pokrenuli saradnju za izložbu; Mali: Snažan signal poverenja u Srbiju

RTV pre 17 minuta
Pregovori oko NIS-a: Kako Srbija može iskoristiti pravo preče kupovine?

Pregovori oko NIS-a: Kako Srbija može iskoristiti pravo preče kupovine?

Radio 021 pre 57 minuta
Todorić smijenjen sa čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske

Todorić smijenjen sa čela tvrtki koje su pokrenule arbitražu protiv Hrvatske

SEEbiz pre 31 minuta