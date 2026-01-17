Prijatelji zatekli telo Bakića u lokvi krvi na šumskom putu: Novi detalji likvidacije vođe Balkanskog kartela

Bivši fudbaler i označeni vođa Balkanskog kartela Živko Bakić (43) brutalno je ubijen juče dok je bio u dozvoljenoj šetnji sa nanogicom, a kako se saznaje, likvidiran je na oko 800 metara od svoje kuće.

Prijatelji su zatekli telo Bakića u lokvi krvi na šumskom putu i odmah alarmirali policiju i hitnu pomoć. "Živko Bakić juče je sam izašao da prošeta u dozvoljenu jednočasovnu šetnju putem do jezera Trešnja koja se nalazi nedaleko od njegovog doma u selu Mala Ivanča kraj Sopota. Napadač je Bakića, kako se sumnja, pratio, a zatim ga ubio na putu kada se on vraćao kući. Tačnije, ubistvo se desilo na 150 metara od jezera Trešnja, na uzbrdici kada se pređe mostić",