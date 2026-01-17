Pred više hiljada ljudi, na večerašnjem protestu, najavljeni Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine

pre 1 sat
Pred više hiljada ljudi, na večerašnjem protestu, najavljeni Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine

Novi Sad – Više hiljada ljudi okupilo se večeras na skupu pod nazivom „Šta znači pobeda?“, koji organizuju studenti.

Osim Novosađana, na protest koji je održan na Trgu slobode došli su i građani iz drugih gradova i opština. Studenti su najavili da će na večerašnjem protestu predstaiti neke od ideja za oslobađanje institucija, kao i dalje akcije koje planiraju i najavili više govornika. Profesorka Filozofskog fakulteta Jelena Kleut, kojoj je, nakon pet sati većanja, prošireni sastav Senata Univerziteta u Novom Sadu odbio je prigovor da ne bude izabrana za redovnu profesorku
BLOG Lustracija i poreklo imovine funkcionera: Predstavljene prve dve tačke studentskog programa, novi protest u Beogradu 27. januara

Studentski protest u Novom Sadu: “Šta znači pobeda”?

Profesorka Jelena Kleut na protestu: Ne tražim novi posao, zajedno sa vama tražim pravdu

Završen skup u Novom Sadu, govornici ocenili da je lustracija neophodna

(BLOG) Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine: Prve dve tačke studentskog programa predstavljene u Novom Sadu

Studenti na protestu u Novom Sadu predstavili dalje korake

„Režim nije uspeo da nam ugasi nadu“: Profesorka Jelena Kleut se obratila u Novom Sadu, okupljeni skandirali njeno ime

