Pred više hiljada ljudi, na večerašnjem protestu, najavljeni Zakon o lustraciji i Zakon o poreklu imovine

Novi Sad – Više hiljada ljudi okupilo se večeras na skupu pod nazivom „Šta znači pobeda?“, koji organizuju studenti.

Osim Novosađana, na protest koji je održan na Trgu slobode došli su i građani iz drugih gradova i opština. Studenti su najavili da će na večerašnjem protestu predstaiti neke od ideja za oslobađanje institucija, kao i dalje akcije koje planiraju i najavili više govornika. Profesorka Filozofskog fakulteta Jelena Kleut, kojoj je, nakon pet sati većanja, prošireni sastav Senata Univerziteta u Novom Sadu odbio je prigovor da ne bude izabrana za redovnu profesorku što