Danska arktička komanda pozvala SAD da učestvuju u vojnim vežbama na Grenlandu

Telegraf pre 8 sati  |  Telegraf.rs/Tanjug
Usred stalnih pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da će anektirati Grenland, danska Zajednička arktička komanda pozvala je Sjedinjene Američke Države da učestvuju u vojnim vežbama na tom ostrvu, izjavio je danas danski general-major Soren Andersen.

Anderson je za CNN kazao da je cilj vežbe "Arktička izdržljivost" na Grenlandu, koji je danska autonomna teritorija, da se Rusija drži podalje i da se zaštiti severni bok NATO. "To radimo sa našim saveznicima. To radimo sa SAD, sa Kanadom i svim saveznicima NATO-a", rekao je on. Andersen je dodao da nije video nijedan kineski ili ruski vojni brod oko Grenlanda otkako je postao komandant i da, po njegovom mišljenju, "nema neposredne pretnje Grenlandu". Uprkos
