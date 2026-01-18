"Evropa se neće ucenjivati"

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da Danska ima snažnu podršku Evrope nakon što je predsednik SAD Donald Tramp uveo carine za osam zemalja, naglasivši da je reč o pitanju koje se tiče celog kontinenta.

Danska premijerka oglasila se nakon zajedničke izjave svih osam zemalja na koje su usmerene carine predsednika SAD Donalda Trampa. Mete Frederiksen poručila je da je njena vlada bila u "intenzivnom dijalogu" sa saveznicima, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca, francuskog predsednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera. "Kraljevina Danska dobija snažnu podršku. Istovremeno, sada je još jasnije da je reč o pitanju koje daleko prevazilazi