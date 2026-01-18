"Evropa se neće ucenjivati"

"Evropa se neće ucenjivati"

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da Danska ima snažnu podršku Evrope nakon što je predsednik SAD Donald Tramp uveo carine za osam zemalja, naglasivši da je reč o pitanju koje se tiče celog kontinenta.

Danska premijerka oglasila se nakon zajedničke izjave svih osam zemalja na koje su usmerene carine predsednika SAD Donalda Trampa. Mete Frederiksen poručila je da je njena vlada bila u "intenzivnom dijalogu" sa saveznicima, uključujući nemačkog kancelara Fridriha Merca, francuskog predsednika Emanuela Makrona i britanskog premijera Kira Starmera. "Kraljevina Danska dobija snažnu podršku. Istovremeno, sada je još jasnije da je reč o pitanju koje daleko prevazilazi
Uživo osam "kažnjenih" zemalja EU poslalo moćnu zajedničku poruku Trampu! Danska premijerka na liniji sa Mercom i Makronom (foto/video)

Medvedev o Grenlandu i Timošenko: Moje spoljnopolitičke prognoze se ostvaruju

Evropski zvaničnici uznemireni zbog Trampove najave o uvođenju carina povodom Grenlanda

Nekada prognoza, danas realnost: Medvedev o globalnom apsurdu

Medvedev nabrojao nemoguće stvari koje se danas ostvaruju

Ministar finansija: Nemačka i njeni evropski partneri neće da dozvole da ih Tramp ucenjuje

Dmitrijev: Ursula fon der Lajen i Kaja Kalas žive u svetu ere Džozefa Bajdena

