Rafinerija u Pančevu ponovo radi: Pokrenuta proizvodnja posle dva meseca, dizel uskoro na domaćem tržištu

Blic pre 20 minuta
Rafinerija u Pančevu ponovo radi: Pokrenuta proizvodnja posle dva meseca, dizel uskoro na domaćem tržištu

Nakon gotovo dva meseca zastoja, danas je ponovo pokrenuta proizvodnja naftnih derivata u Rafinerija u Pančevu. Prvi naš dizel izaći će 27. januara.

Povratak proizvodnje označava u Rafineriji stabilizaciju snabdevanja tržišta i prvi konkretan efekat diplomatskih aktivnosti u vezi sa sankcijama NIS-u, rekla je ministarka energetike Dubravka Đedović Handanović. U rafineriji je angažovano gotovo 2.000 zaposlenih koji su odmah započeli intenzivan rad na proizvodnji. Prema najavama, prvi kontingenti dizela biće dostupni na benzinskim stanicama već od 27. januara, čime se obezbeđuje kontinuitet snabdevanja domaćeg
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, prvi evro dizel na pumpama od 27. januara

Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, prvi evro dizel na pumpama od 27. januara

Radio 021 pre 5 minuta
U pančevačkoj Rafineriji počela proizvodnja naftnih derivata, evro dizel na pumpama od 27. januara

U pančevačkoj Rafineriji počela proizvodnja naftnih derivata, evro dizel na pumpama od 27. januara

Sputnik pre 10 minuta
Ponovo pokrenuta Rafinerija u Pančevu: Poznato kada stiže prvi dizel na domaće tržište

Ponovo pokrenuta Rafinerija u Pančevu: Poznato kada stiže prvi dizel na domaće tržište

Mondo pre 10 minuta
Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji, evro-dizel na pumpama od 27. januara

Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji, evro-dizel na pumpama od 27. januara

RTS pre 10 minuta
Počela proizvodnja naftnih derivata u rafineriji Pančevo!

Počela proizvodnja naftnih derivata u rafineriji Pančevo!

Telegraf pre 20 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevo

Ekonomija, najnovije vesti »

Pelet drastično poskupeo - na tržištu ga jedva ima, a naplaćuju papreno

Pelet drastično poskupeo - na tržištu ga jedva ima, a naplaćuju papreno

Kamatica pre 35 minuta
Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, prvi evro dizel na pumpama od 27. januara

Počela proizvodnja naftnih derivata u Rafineriji u Pančevu, prvi evro dizel na pumpama od 27. januara

Radio 021 pre 5 minuta
U pančevačkoj Rafineriji počela proizvodnja naftnih derivata, evro dizel na pumpama od 27. januara

U pančevačkoj Rafineriji počela proizvodnja naftnih derivata, evro dizel na pumpama od 27. januara

Sputnik pre 10 minuta
Rafinerija u Pančevu ponovo radi: Pokrenuta proizvodnja posle dva meseca, dizel uskoro na domaćem tržištu

Rafinerija u Pančevu ponovo radi: Pokrenuta proizvodnja posle dva meseca, dizel uskoro na domaćem tržištu

Blic pre 20 minuta
Novosađani, vojska vas ponovo poziva na dobrovoljno služenje vojnog roka

Novosađani, vojska vas ponovo poziva na dobrovoljno služenje vojnog roka

Radio 021 pre 20 minuta