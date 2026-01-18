Kakvo će vreme biti danas?

Republički hidrometeorološki zavod očekuje slab do umeren mraz u nedelju ujutro, a u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije mestimično maglu koja će se ponegde zadržati duže tokom dana dok će u ostalim krajevima biti pretežno sunčano.

Duvaće slab do umeren jugoistočni vetar, u košavskom području povremeno jak i na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno s udarima olujne jačine što će pojačati subjektivni osećaj hladnoće. Najniža temperatura biće od minus devet do minus tri stepena, a najviša od nule do pet stepeni, ali će na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini biti hladnije – od minus četiri do minus dva stepena. U Beogradu će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Duvaće umeren
U Timočkoj krajini hladno, košava pojačava osećaj zime

Glas Zaječara pre 13 minuta
Vreme danas: Ujutro mraz, tokom dana do pet stepeni

Nedeljnik pre 1 sat
RHMZ: Danas u Srbiji tokom dana do pet stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Hladni talas danas stiže u region, izdato upozorenje: U narednim danima temperature idu do -12°C

Telegraf pre 1 sat
Zbog košave subjektivni osećaj da je pet stepeni hladnije, na istoku Srbije ledeni dan

N1 Info pre 2 sata
Danas sunčano, vetrovito i hladno, najviša temperatura do 5 stepeni

RTV pre 2 sata
Meteorolozi najavljuju hladno i vetrovito

NoviSad.com pre 2 sata
