Medvedev o Grenlandu i Timošenko: Moje spoljnopolitičke prognoze se ostvaruju

Euronews pre 18 minuta  |  Autor: Tanjug
Zamenik predsednika ruskog Saveta bezbednosti Dmitrij Medvedev izjavio je danas da se njegove spoljnopolitičke prognoze o Grenlandu, postupcima moldavskih vlasti i liderki stranke Batkivščina u Ukrajini Juliji Timošenko, sada ostvaruju.

Kao argument, Medvedev je podelio izbor stranih vesti sa pratiocima na svom Telegram kanalu o najavi američkog predsednika Donalda Trampa da su Sjedinjene Američke Države spremne da i vojno preuzmu Grenland, o najavi američkog uvođenja carina za evropske zemlje koje su poslale vojnike na Grenland, nakon Trampove najave o nameri za njegovo preuzimanje, kao i o izjavi Timošenko da Ukrajina ima fašistički režim i da sama zemlja neće postojati duže od pet godina,
Ključne reči

NATOSavet bezbednostiDmitrij MedvedevUkrajinaJulija TimošenkoDimitrij MedvedevGrenlandIzboriDonald TrampMedvedev

