Danas sunčano, vetrovito i hladno, najviša temperatura do 5 stepeni

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će danas jutro biti sa slabim i umerenim mrazom, tokom dana pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini, na jugozapadu i jugu Srbije gde će ujutru biti mestimično magle i niske oblačnosti, koja će se ponegde zadržati duže tokom dana.

Vetar slab i umeren, u košavskom području povremeno jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa udarima olujne jačine uz pojačan subjektivni osećaj hladnoće. Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od -9 do -3, a najviša od 0 do 5 stepeni, na severu Vojvodine i u Timočkoj Krajini hladnije, od -4 do -2 stepena. I u Novom Sadu će danas biti pretežno sunčano, vetrovito i hladno. Duvaće umeren i
