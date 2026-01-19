Blizu 40 poginulih u sudaru brzih vozova u Španiji

BBC News pre 8 minuta

Reuters Foaje bolnice blizu mesta nesreće, Kaseta Municipal u Adamuzu, bio je pun povređenih putnika

Najmanje 39 ljudi je poginulo, a desetine su povređene u najtežoj železničkoj nesreći u Španiji u više od decenije.

Vagoni voza koji je išao ka Madridu iskliznuli su iz šina i prešli na suprotne pruge, sudarivši se sa vozom koji je dolazio u Adamuz, blizu grada Kordobe.

Četiri stotine putnika i članova posade bilo je u oba voza, saopštila je železnička mreža.

Povređeno je više od 70 ljudi, od kojih je najmanje 24 teško povređeno u sudaru brzih vozova, među kojima četvoro dece, prema podacima andaluzijskih službi za vanredne situacije.

Strahuje se da broj žrtava nije konačan.

Španski ministar saobraćaja Oskar Puente opisao je incident kao „izuzetno čudan“, dok su zvaničnici pokrenuli istragu.

Svi železnički stručnjaci koje je vlada konsultovala „izuzetno su zbunjeni nesrećom“, rekao je Puente novinarima u Madridu.

Železnički operater Adif saopštio je da se sudar dogodio oko deset minuta pošto je voz napustio Malagu u 18.40 sati po lokalnom vremenu na putu ka Madridu, da bi iskliznuo iz šina na pravoj deonici pruge.

Sila sudara gurnula je vagone drugog voza u nasip, rekao je Puente, dodajući da je većina poginulih i povređenih bila u prednjim vagonima drugog voza.

Tip voza koji je učestvovao u nesreći bio je Freča 1000, koji može da dostigne maksimalnu brzinu od 400 kilometara na sat, rekao je portparol italijanske železničke kompanije Ferovie delo Stato novinskoj agenciji Rojters.

Spasilački timovi su rekli da je uvijena olupina vozova otežala izvlačenje ljudi zarobljenih u vagonima.

„Morali smo čak i da sklonimo telo mrtve osobe da bismo mogli da dođemo do nekoga živog. To je težak i nezgodan posao“, rekao je šef vatrogasne službe Kordobe, Fransisko Karmona, za špansku državnu televiziju RTVE.

Španija je 2013. godine pretrpela najgore iskliznuće brzog voza iz šina u Galiciji, na severozapadu Španije, u kojem je poginulo 80 ljudi, a 140 je povređeno.

Španska mreža brzih železnica je druga po veličini na svetu, posle Kine, i povezuje više od 50 gradova širom zemlje.

Španska železnička mreža dugačka je više od 4.000 km, prema podacima Adifa.

Salvador Himenez, novinar RTVE-a koji je bio u jednom od vozova, rekao je da se udar osetio kao „zemljotres“.

„Bio sam u prvom vagonu. U jednom trenutku voz je iskočio iz šina i osećaj je bio kao da je zemljotres“, ispričao je Himenez.

Na snimcima sa mesta događaja vidi se da su se neki vagoni prevrnuli na bok, kao i spasioci koji pokušavaju da izvuki ljude kroz iskrivljena vrata i prozore voza.

„Bilo je ljudi koji su vrištali i dozivaju lekare“, rekao je Hose, putnik koji je išao na put u Madrid, javnom emiteru Kanal Sur.

Reuters Prebacivanje povređenih putnika u bolnicu

Sve železničke linije između Madrida i Andaluzije su obustavljene posle nesreće i očekuje se da će ostati zatvorene celog dana u ponedeljak.

Irio, privatna železnička kompanija koja je upravljala vozom iz Malage, saopštila je da je oko 300 putnika bilo u vozu koji je prvi iskočio iz šina, dok je u drugom vozu, kojim upravlja državna firma Renfe, bilo oko 100 putnika.

Zašto su neki vagoni iskočili iz šina za sada nije poznato.

Ne očekuje se da će istraga utvrditi šta se dogodilo najmanje mesec dana, prema rečima ministra saobraćaja.

Španski premijer, Pedro Sančez, rekao je da će zemlja izdržati „noć dubokog bola“.

Gradonačelnik Adamuza, Rafael Moreno, bio je jedan od prvih ljudi na mestu nesreće, opisujući je kao „noćnu moru“.

Kralj Felipe i kraljica Leticija rekli su da sa velikom zabrinutošću prate vesti o katastrofi.

„Izražavamo najiskrenije saučešće porodicama poginulih, kao i ljubav i želje za brz oporavak povređenima“, saopštila je kraljevska palata na mreži Iksu.

EPA Prijatelji i rođaci traže informacije o voljenima iz oba voza

Postavljeni su improvizovani medicinski punktovi za povređene putnike, a Adif je saopštio da je obezbedio prostore za rođake žrtava na stanicama Atoča, Sevilja, Kordoba, Malaga i Uelva.

Španski Crveni krst je rasporedio službe za hitnu pomoć na lice mesta, a istovremeno je ponudio usluge savetovanja porodicama.

Francuski predsednik Emanuel Makron, italijanska premijerka Đorđa Meloni i šefica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izrazili su saučešće.

„Moje misli su sa žrtvama, njihovim porodicama i celim španskim narodom. Francuska je uz vas“, napisala je Makron na društvenim mrežama.

