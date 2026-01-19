"Kako ste glasali": Protest ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Srbija
"Kako ste glasali": Protest ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Danas je od 10 časova ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu započet protestni skup zbog prethodne odluke proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu kojom profesorka Jelena Kleut nije izabrana u zvanje redovne profesorke.

Cilj ovog protesta je da zaposleni, studenti, ali i profesori dobiju odgovor na pitanje kako je Senat glasao, kako je u razgovoru za N1 potvrdila Arijana Luburić Cvijanović, profesorka Filozofskog fakulteta. Okupljenima se obratio i prodekan Dejan Pajić koji ih je obavestio da će dekan Milivoje Alanović uskoro doći i da je spreman da ih primi na razgovor, potvrdila je naša reporterka sa lica mesta. Na vratima je postavljen transparent sa natpisom: "Kako ste
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

NIN pre 25 minuta
Jelena Kleut: Moj slučaj mogući početak veoma opasne prakse - da svi oni koji glasnije dižu glas budu sklonjeni

Jelena Kleut: Moj slučaj mogući početak veoma opasne prakse - da svi oni koji glasnije dižu glas budu sklonjeni

N1 Info pre 30 minuta
Počeo sastanak zaposlenih i dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Počeo sastanak zaposlenih i dekana Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Insajder pre 50 minuta
Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pretio smrću profesorima koji blokiraju Dekanat

Zaposleni na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu pretio smrću profesorima koji blokiraju Dekanat

Beta pre 56 minuta
Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, okupljenima se obratio prodekan

Grupa profesora blokirala Dekanat Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, okupljenima se obratio prodekan

Danas pre 1 sat
Blokiran Dekanat Filozofskog fakulteta, traži se da Uprava zaštiti profesorku Kleut

Blokiran Dekanat Filozofskog fakulteta, traži se da Uprava zaštiti profesorku Kleut

Moj Novi Sad pre 1 sat
U opasnosti radno mesto još jednog profesora u Novom Sadu

U opasnosti radno mesto još jednog profesora u Novom Sadu

Nova pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSenat

Društvo, najnovije vesti »

Bogojavljenje i plivanje za krst na Balkanu, u Rusiji, Africi i na Bliskom istoku

Bogojavljenje i plivanje za krst na Balkanu, u Rusiji, Africi i na Bliskom istoku

BBC News pre 6 minuta
EK o najavljenoj blokadi teretnih terminala: "Pratimo pomno, pravila su jasna“

EK o najavljenoj blokadi teretnih terminala: "Pratimo pomno, pravila su jasna“

N1 Info pre 10 minuta
Tepić (SSP): Ovaj put, nakon promene vlasti, niko neće moći da spreči lustraciju

Tepić (SSP): Ovaj put, nakon promene vlasti, niko neće moći da spreči lustraciju

Beta pre 21 minuta
Sveta Bogdanović okupao krst za 85.000 dinara

Sveta Bogdanović okupao krst za 85.000 dinara

Jugmedia pre 26 minuta
Kolegijum TOK o amandmanima: To u praksi znači potpunu blokadu u predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije

Kolegijum TOK o amandmanima: To u praksi znači potpunu blokadu u predmetima organizovanog kriminala i visoke korupcije

Danas pre 1 minut