"Kako ste glasali": Protest ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu

Danas je od 10 časova ispred dekanata Filozofskog fakulteta u Novom Sadu započet protestni skup zbog prethodne odluke proširenog Senata Univerziteta u Novom Sadu kojom profesorka Jelena Kleut nije izabrana u zvanje redovne profesorke.

Cilj ovog protesta je da zaposleni, studenti, ali i profesori dobiju odgovor na pitanje kako je Senat glasao, kako je u razgovoru za N1 potvrdila Arijana Luburić Cvijanović, profesorka Filozofskog fakulteta. Okupljenima se obratio i prodekan Dejan Pajić koji ih je obavestio da će dekan Milivoje Alanović uskoro doći i da je spreman da ih primi na razgovor, potvrdila je naša reporterka sa lica mesta. Na vratima je postavljen transparent sa natpisom: "Kako ste