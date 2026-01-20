Ambasadorka Srbije u Španiji: Niko se nije javio, nadamo se da nema naših građana među žrtvama u sudaru vozova

Newsmax Balkans pre 20 minuta  |  S. K. Ž.
Ambasadorka Srbije u Španiji: Niko se nije javio, nadamo se da nema naših građana među žrtvama u sudaru vozova

Ambasador Srbije u Španiji Irena Šarac izjavila je da se Ambasadi Srbije do sada niko nije javljao sa informacijama ili zabrinutošću za svoje bližnje, zbog čega se, prema trenutnim podacima, smatra da među stradalima i povređenima u sudaru vozova u Andaluziji nema naših državljana.

U jednom od najtežih železničkih udesa u istoriji Španije, u sudaru dva putnička voza poginulo je najmanje 40 osoba, dok je više od 150 ljudi povređeno. Prema poslednjim informacijama, 39 osoba se nalazi na bolničkom lečenju, od kojih je 13 u kritičnom stanju, dok se 43 osobe i dalje vode kao nestale. Foto: Tanjug/AP/Guardia Civil Foto: AP/Manu Fernandez Foto: AP/Manu Fernandez Foto: Tanjug/AP/Guardia Civil Foto: Tanjug/AP/Guardia Civil Foto: Tanjug/AP/Guardia
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Dan žalosti u Španiji, raste broj stradalih u železničkoj nesreći

Dan žalosti u Španiji, raste broj stradalih u železničkoj nesreći

RTS pre 20 minuta
Tri dana žalosti u Španiji zbog pogibije 40 ljudi u železničkoj nesreći

Tri dana žalosti u Španiji zbog pogibije 40 ljudi u železničkoj nesreći

Radio 021 pre 50 minuta
U Španiji trodnevna žalost zbog železničke nesreće

U Španiji trodnevna žalost zbog železničke nesreće

N1 Info pre 55 minuta
Porastao broj žrtava u Španiji: Najmanje 40 mrtvih u stravičnom sudaru vozova, sumnja se da je ovo uzrok velike katastrofe

Porastao broj žrtava u Španiji: Najmanje 40 mrtvih u stravičnom sudaru vozova, sumnja se da je ovo uzrok velike katastrofe

Blic pre 1 sat
Trodnevna žalost u Španiji: U železničkoj nesreći stradalo najmanje 40 osoba, više od 120 povređeno

Trodnevna žalost u Španiji: U železničkoj nesreći stradalo najmanje 40 osoba, više od 120 povređeno

Euronews pre 59 minuta
Sumnja se da je ovo uzrok železničke nesreće u Španiji: Broj žrtava porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

Sumnja se da je ovo uzrok železničke nesreće u Španiji: Broj žrtava porastao na 40, proglašena trodnevna žalost

Mondo pre 1 sat
U sudaru i iskakanju dva voza iz šina poginulo 40 ljudi

U sudaru i iskakanju dva voza iz šina poginulo 40 ljudi

Politika pre 40 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

TanjugŠpanija

Svet, najnovije vesti »

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

'Nije mi jasno šta radiš sa Grenlandom': Šta je sve Tramp objavio na mrežama

BBC News pre 10 minuta
Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Danska: EU bi trebalo da razmotri sve opcije zbog Trampovih carinskih pretnji

Insajder pre 9 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

UKRAJINSKA KRIZA: Rusija napala Kijev, deo grada bez struje i vode

RTV pre 20 minuta
Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Tramp optužio Britance za „veliki idiotizam“ zbog ostrva Čagos, stigao mu odgovor od Londona

Nova pre 10 minuta
Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Lavrov: NATO se ozbiljno priprema za rat protiv Rusije

Sputnik pre 20 minuta