Ambasadorka Srbije u Španiji: Niko se nije javio, nadamo se da nema naših građana među žrtvama u sudaru vozova

Ambasador Srbije u Španiji Irena Šarac izjavila je da se Ambasadi Srbije do sada niko nije javljao sa informacijama ili zabrinutošću za svoje bližnje, zbog čega se, prema trenutnim podacima, smatra da među stradalima i povređenima u sudaru vozova u Andaluziji nema naših državljana.

U jednom od najtežih železničkih udesa u istoriji Španije, u sudaru dva putnička voza poginulo je najmanje 40 osoba, dok je više od 150 ljudi povređeno. Prema poslednjim informacijama, 39 osoba se nalazi na bolničkom lečenju, od kojih je 13 u kritičnom stanju, dok se 43 osobe i dalje vode kao nestale.