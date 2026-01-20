Vučić: Obećali smo leteće taksije i čuda za Ekspo - to privodimo kraju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Davosa, gde učestvuje na Svetskom ekonomskom forumu, i sumirao ključne susrete i utiske sa marginama skupa. Predsednik je istakao da je danas imao niz važnih bilateralnih susreta i razgovora.

- Danas smo imali nekoliko važnih susreta na marginama - od Kristaline Georgijeve, jednog od najvećih afričkih lidera Čisekedija - rekao je predsednik, naglašavajući susret sa generalnom direktorkom MMF-a i predsednikom DR Konga. Posebno je izdvojio praćenje ključnih izlaganja na forumu. - Ono što je važno - slušali smo istupanja švajcarskog predsednika s kojim ćemo sutra imati bilateralni susret i čiju posetu uskoro očekujem u Republici Srbiji, slušali smo Ursulu