Sidnejske plaže hitno zatvorene: za dva dana registrovana tri napada nemani

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Plaže na severu Sidneja su zatvorene nakon što je ajkula napala i teško povredila jednog mladića, što je treći napad ajkule na plažama u tom australijskom gradu za dva dana.

Hitne službe su pozvane na plažu u Menliju na severu grada nakon što je ajkula ugrizla surfera, saopštila je policija Novog Južnog Velsa, preneo je Rojters. On je zbog teških povreda noge prebačen u bolnicu u kritičnom stanju. Sve plaže koje se prostiru duž severne obale grada ostaće zatvorene do daljnjeg, saopštila je policija. Ranije, ajkula je sa daske za surfovanje oborila desetogodišnjeg dečaka, ali on nije povređen. U nedelju je jedan dečak posle napada
Blic pre 35 minuta
