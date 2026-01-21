Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Beta pre 34 minuta

 Predsednica Kosova Vjosa Osmani objavila je da je dobila poziv od predsednika SAD Donalda Trampa da predstavlja Kosovo u Odboru za mir za Gazu, kao osnivačka članica.

Osmani je pismo objavila na Fejsbuku, navodeći da je počastvovana ličnim pozivom Trampa.

"Hrabar lider ne govori samo o miru, on ga gradi. Upravo to predsednik Tramp čini kroz ovu istorijsku inicijativu. Kao što je Amerika donela mir na Kosovo, danas Kosovo stoji kao njen nepokolebljivi saveznik kako bi mir nosilo dalje. Istorija pamti one koji preduzimaju hrabre korake u izgradnji mira – a mi smo spremni", napisala je Osmani.

U Odbor za mir pozvani su lideri iz mnogih zemalja sveta.

Tramp između ostalog u pismu navodi mu je velika čast pozvati Osmani kao predsednicu Kosova da mu se pridruži u "istorijskom i veličanstvenom naporu za jačanje mira na Bliskom istoku".

(Beta, 21.01.2026)

Povezane vesti »

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

N1 Info pre 19 minuta
Priština dobila Trampov poziv

Priština dobila Trampov poziv

Vesti online pre 14 minuta
Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Tramp pozvao Osmani u Odbor za mir u Gazi

Serbian News Media pre 34 minuta
Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

Kosovo dobilo poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir

N1 Info pre 2 sata
Kosovo dobilo poziv da uđe u Trampov "Odbor za mir", Osmani objavila da je "duboko počastvovana"

Kosovo dobilo poziv da uđe u Trampov "Odbor za mir", Osmani objavila da je "duboko počastvovana"

Radio 021 pre 2 sata
Tramp dotakao dno dna: Pozvao Vjosu Osmani u "Odbor za mir" - direktan otvoren udar na Srbe!

Tramp dotakao dno dna: Pozvao Vjosu Osmani u "Odbor za mir" - direktan otvoren udar na Srbe!

Pravda pre 1 sat
Kosovo dobilo poziv za Trampov Odbor za mir

Kosovo dobilo poziv za Trampov Odbor za mir

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoFacebookFejsbukDonald TrampVjosa OsmaniGaza

Svet, najnovije vesti »

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

Trampov poziv Srbiji bio bi "vruć kamen": Opet bismo morali da balansiramo između Brisela i Vašingtona

N1 Info pre 19 minuta
Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

Vitkof najavio sastanak sa Putinom u četvrtak

RTV pre 4 minuta
Rute: Tenzije oko Grenlanda ne bi trebalo da odvrate pažnju Evrope i SAD od Ukrajine

Rute: Tenzije oko Grenlanda ne bi trebalo da odvrate pažnju Evrope i SAD od Ukrajine

NIN pre 14 minuta
"Nema Nobela?! Uzimam vam Grenland" Trampova osveta trese Evropu, a ona je nemoćna: Amerika spremna da gleda kolaps NATO saveza…

"Nema Nobela?! Uzimam vam Grenland" Trampova osveta trese Evropu, a ona je nemoćna: Amerika spremna da gleda kolaps NATO saveza

Blic pre 14 minuta
Priština dobila Trampov poziv

Priština dobila Trampov poziv

Vesti online pre 14 minuta