Hrvatska – Italija uživo: Cela Srbija gleda i čeka protivnika u polufinalu

Srbija je već odavno obezbedila prvo mesto u svojoj grupi i uspela je da se plasira u polufinale Evropskog rpvenstva u vaterpolu, a sada ćemo videti i kompletne parove duela za medalje.

Pobednik meča Hrvatske i Italije ići će na Srbiju u polufinalu koje se igra u petak. U ovoj grupi Grci gaze i prvi su sa 12 bodova, a zatim slede Hrvatska i Italija. Imaju po devet i sada čekamo da vidimo ko će se izboriti za to drugo mesto. U međusobnom duelu Hrvatska i Italija će od 18 časova odlučiti ko ide na Srbiju u polufinalu Evropskog prvenstva u vaterpolu.