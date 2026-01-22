Ovo su kandidati za novog direktora RTS, otvorene koverte: Pet prijava uzeto u razmatranje, evo ko je sve na spisku

Blic pre 17 minuta
Ovo su kandidati za novog direktora RTS, otvorene koverte: Pet prijava uzeto u razmatranje, evo ko je sve na spisku
Imena kandidata sa kompletnim prijavama su Dejan Stanković, Slađana Ivančević, Miloš Tanasković, Manja Grčić i Stanislav Veljković Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se razgovori, a odluka će biti doneta u roku od 45 dana Na javnoj sednici Upravnog odbora Radio-televizije Srbije otvorene su koverte sa prijavama na konkurs za imenovanje generalnog direktora RTS-a. Pristiglo je 10 prijava, a zaključeno je da pet kandidata imaju potpune prijave. Koverte sa
