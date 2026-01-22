Evroposlanik Prebilič o upadu policije na novosadski Filozofski fakultet: Ovakve stvari nisu dešavale ni u režimu Jugoslavije…

Poslanik Evropskog parlamenta iz grupe Zelenih, profesor Vladimir Prebilič je, komenatrišući izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da ne želi da razgovara sa misijom Evropskog parlamenta i da mu „ne pada na pamet da gubi vreme“, ocenio da je to stvar političke kulture, koja nije baš na nekom nivou.

Žao mi je što se šalje takva poruka, poručio je on. Misija Evropskog parlamenta stiže sutra u Srbiju. Devet poslanika Evropskog parlamenta iz svih poslaničkih grupa, uključujući i najveću – Evropsku narodnu partiju, čiji je SNS pridruženi član – boraviće u Srbiji u trenutku kada se beleže novi incidenti i nasilje, uključujući i događaje na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Profesor Vladimir Prebilič je, komentarišući za N1 upad policije na Filozofski fakultet u