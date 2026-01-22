Gruhonjić o Filozofskom: Većina studenata i profesora nije na predavanjima jer se ne osećaju bezbedno

Profesor Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Dinko Gruhonjić izjavio je da ogromna većina studenta i profesora danas nije u toj zgradi i na predavanjima zato što se ne osećaju bezbedno nakon jučerašnjeg upada policije.

Prema njegovim rečima, plenum studenata Filozofskog fakulteta organizovan je stoga na Poljoprivrednom fakultetu. Tokom dana predviđen je i sastanak profesora Filozofskog fakulteta i inicijative Slobodan univerzitet, pa će se više o daljim koracima znati nakon toga, dodao je Gruhonjić. Policija je juče izbacila profesore i studente sa Filozofskog fakulteta, nakon što su studenti proglasili blokadu u znak protesta zbog raskida ugovora o radnom odnosu koji je uprava