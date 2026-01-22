Rus (22) uhapšen na Filipinima jer je pretio da će širiti HIV

Filipinske vlasti uhapsile su 22-godišnjeg ruskog državljanina nakon što je postao viralan na TikToku zbog objava u kojima je tvrdio da će širiti HIV u toj zemlji, saopštio je Biro za imigraciju.

Prema zvaničnicima, muškarac je uhapšen u stanu nakon što je objavljivao provokativne snimke, šetajući poslovnim kvartom Bonifasio Global Siti, preneo je ABS-CBN. Kako su naveli nadležni, ruski državljanin je stigao na Filipine 15. januara. Nakon hapšenja i službenih procedura, osumnjičeni će biti prebačen u objekat upravnika imigracionog biroa. Inspekcija Biroa proverava da li osumnjičeni ima krivični dosije, a u slučaju da ga nema, očekuje se da će biti