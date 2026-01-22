Orban ide u Davos na Trampov poziv, potpisuje osnivački dokument Odbora za mir

Radio 021 pre 1 sat  |  Tanjug
Orban ide u Davos na Trampov poziv, potpisuje osnivački dokument Odbora za mir

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da ide u Davos, gde se održava Svetski ekonomski forum, na poziv američkog predsednika Donalda Trampa, da bi potpisao osnivački dokument Odbora za mir.

"Moram biti u Davosu u četvrtak ujutru, a uveče u Briselu, gde nas očekuje naporan sastanak", rekao je premijer u videu na njegovoj stranici na društvenim mrežama, prenosi Hirado. Očekuje se da će Tramp danas biti domaćin ceremonije potpisivanja osnivačkog dokumenta za njegov Odbor za mir, na marginama Svetskog ekonomskog foruma u švajcarskom Davosu. Specijalni izaslanik SAD Stiv Vitkof izjavio je juče da je do 25 zemalja prihvatilo poziv da se pridruži Odboru za
