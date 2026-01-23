Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile

N1 Info pre 1 sat  |  Beta
Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile
Evropska unija (EU) će se braniti od svake prisile, izjavio je rano jutros predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, posle vanrednog samita sazvanog zbog procene odnosa između Brisela i Vašingtona nakon pretnji carinama američkog predsednika Donalda Trampa. " Evropska unija će nastaviti da brani svoje interese i svoje države članice, svoje građane i svoja preduzeća od bilo kakvog oblika prisile. Ima moć i sredstva da to učini i učiniće to ako i kada bude
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

EU nakon debate o Grenlandu – lekcije iz turbulentnih dana

EU nakon debate o Grenlandu – lekcije iz turbulentnih dana

Dojče vele pre 18 minuta
Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile

Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile

NIN pre 8 minuta
Košta: „EU će braniti svoje interese od svake prisile“

Košta: „EU će braniti svoje interese od svake prisile“

Serbian News Media pre 1 sat
Brisel kupuje “arktičku” ratnu tehniku

Brisel kupuje “arktičku” ratnu tehniku

Vesti online pre 1 sat
Evropa radi na sporazumu

Evropa radi na sporazumu

Vesti online pre 2 sata
Završen maratonski sastanak u Briselu; Četiri sata priče o Trampu

Završen maratonski sastanak u Briselu; Četiri sata priče o Trampu

B92 pre 2 sata
Fon der Lajen: EU kreće u nabavku arktičke vojne tehnike

Fon der Lajen: EU kreće u nabavku arktičke vojne tehnike

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaBriselVašingtonEUDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

UKRAJINSKA KRIZA: Vitkof i Kušner u Moskvi; Tramp: Ukrajina bi mogla da izgubi još više teritorija

RTV pre 13 minuta
EU nakon debate o Grenlandu – lekcije iz turbulentnih dana

EU nakon debate o Grenlandu – lekcije iz turbulentnih dana

Dojče vele pre 18 minuta
Sve oči u uprte Abu dabi: Zelenski tvrdi da jedna stvar odlučuje sudbinu rata: "Umerov će mi davati odgovarajuće signale u…

Sve oči u uprte Abu dabi: Zelenski tvrdi da jedna stvar odlučuje sudbinu rata: "Umerov će mi davati odgovarajuće signale u svakoj fazi"

Blic pre 13 minuta
Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile

Košta: EU će braniti svoje interese od svake prisile

NIN pre 8 minuta
Trampov "Odbor za mir": Ko ulazi, ko je odbio i ko je odbačen

Trampov "Odbor za mir": Ko ulazi, ko je odbio i ko je odbačen

NIN pre 18 minuta