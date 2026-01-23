Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

NIN pre 4 sati  |  FoNet
Opozicioni poslanici o sastanku sa delegacijom Evropskog parlamenta

Predstavnici pet stranaka opozicije u Skupštini Srbije pozvali su danas Evropski parlament da se kontinuirano angažuje u rešavanju krize u Srbiji kroz vanredne parlamentrane izbore, koji će biti fer i pošteni, izjavio je šef poslaničke grupe Zeleno-levog fronta Radomir Lazović posle sastanka opozicije sa delegacijom EP u parlamentu.

Lazović je rekao da je iznet zahtev da Srbiju treba usloviti povačenjem novca iz Plana rasta strukturnim sprovođenjem reformi. Radomir Lazović je, na konferenciiji za novinare posle sastanka delegacija ZLF, Narodnog pokreta Srbija, Stranke slobode i pravde, Pokreta slobodnih građana i Srbija centra sa delegacijom evroparlamentaraca, rekao da taj zahtev ne znači da se Srbiji ukinu fondovi, već da novac ide nevladinim organizacijama i medijima koji rade posao
