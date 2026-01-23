Opozicija tražila od misije EP povlačenje novca iz fondova i sankcije funkcionerima SNS

Predstavnici proevropske opozicije održali su sastanak sa specijalnom misijom Evropskog parlamenta, koja je u poseti Srbiji. Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta je kazao da je evroposlanicima predočen set predloga koji bi pomogli da se prevaziđe kriza u Srbiji.

Lazović je na konferenciji za medije posle sastanka rekao da su se predstavnici opozicije fokusirali na to da evroparlamentarcima ukažu da je posle usvajanja rezolucija u Evropskom parlamentu došlo do prodibljivanja problema, da se zakoni koji se predlažu vezani za pravosuđe odnose na dodatnu kontrolu pravosuđa i gušenje vladavine prava, za koju je istakao da je bila jedan od najvećih problema u izveštajima Evropskog parlamenta i Evropske komisije. Na sastanku su,