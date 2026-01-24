Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Bombaš samoubica razneo se danas na jednom venčanju na severozapadu Pakistana, pri čemu je pognulo najmanje pet ljudi, saopštila je policija.

Eksplozija se dogodila u kući Nur Alama Mehsuda, provladinog zvaničnika u Dera Ismail Kanu, mestu u provinciji Kiber Paktunva, rekao je šef lokalne policije Adnan Kan. On je dodao da policajci prevoze mrtve i povređene u bolnicu. Za sada nijedna militantna grupa nije preuzela odgovornost za napad, a sumnja se da su u pitanju pakistanski talibani (TTP), koji su u poslednjih nekoliko godina izvršili brojne napade širom zemlje i koji sarađuju sa avganistanskim