Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Danas pre 1 sat  |  Beta-AP
Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Bombaš samoubica razneo se danas na jednom venčanju na severozapadu Pakistana, pri čemu je pognulo najmanje pet ljudi, saopštila je policija.

Eksplozija se dogodila u kući Nur Alama Mehsuda, provladinog zvaničnika u Dera Ismail Kanu, mestu u provinciji Kiber Paktunva, rekao je šef lokalne policije Adnan Kan. On je dodao da policajci prevoze mrtve i povređene u bolnicu. Za sada nijedna militantna grupa nije preuzela odgovornost za napad, a sumnja se da su u pitanju pakistanski talibani (TTP), koji su u poslednjih nekoliko godina izvršili brojne napade širom zemlje i koji sarađuju sa avganistanskim
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

Samoubilački napad na kuću vođe mirovne milicije u Pakistanu tokom venčanja: Stradalo pet osoba, povređeno deset ljudi

Samoubilački napad na kuću vođe mirovne milicije u Pakistanu tokom venčanja: Stradalo pet osoba, povređeno deset ljudi

Euronews pre 2 sata
Bombaš samoubica se razneo na svadbi: Policija prevozi mrtve i povređene u Pakistanu

Bombaš samoubica se razneo na svadbi: Policija prevozi mrtve i povređene u Pakistanu

Nova pre 4 sati
Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu

Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu

Novi magazin pre 4 sati
Pogledajte kako izgleda logo Trampovog Odbora za mir: U Davosu počela ceremonija osnivanja (foto)

Pogledajte kako izgleda logo Trampovog Odbora za mir: U Davosu počela ceremonija osnivanja (foto)

Mondo pre 1 dan
Još sedam zemalja priključilo se Trampovom Odboru za mir u Gazi

Još sedam zemalja priključilo se Trampovom Odboru za mir u Gazi

Danas pre 2 dana
Plaćaju maloletne mafijaše: Italija daje 765 miliona evra za mlade migrante

Plaćaju maloletne mafijaše: Italija daje 765 miliona evra za mlade migrante

Večernje novosti pre 2 dana
Raste broj žrtava tragičnog požara u Pakistanu: U Karačiju život izgubilo oko 50 ljudi, 84 se vodi kao nestalo

Raste broj žrtava tragičnog požara u Pakistanu: U Karačiju život izgubilo oko 50 ljudi, 84 se vodi kao nestalo

Euronews pre 2 dana

Ključne reči

PakistanTalibani

Svet, najnovije vesti »

Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Bombaš samoubica napao goste venčanja u Pakistanu, petoro poginulih

Danas pre 1 sat
(Video) Šokantni obrt u slučaju kluba smrti: Suvlasnik bara u kom je stradalo 40 osoba za Novu godinu na slobodi uz kauciju

(Video) Šokantni obrt u slučaju kluba smrti: Suvlasnik bara u kom je stradalo 40 osoba za Novu godinu na slobodi uz kauciju

Blic pre 20 minuta
(Video) "Sahranićemo je u belom, kao mladu" Oglasio se otac Hristine koja je nastradala ispred kuće u stravičnom nevremenu

(Video) "Sahranićemo je u belom, kao mladu" Oglasio se otac Hristine koja je nastradala ispred kuće u stravičnom nevremenu

Blic pre 55 minuta
Snažan zemljotres pogodio Tursku, treslo se u blizini Izmira

Snažan zemljotres pogodio Tursku, treslo se u blizini Izmira

Blic pre 1 sat
(Video) Donbas je Putinov Grenland: Rusija očajnički pokušava da osvoji ovaj komad ukrajinske zemlje, postao je ključna…

(Video) Donbas je Putinov Grenland: Rusija očajnički pokušava da osvoji ovaj komad ukrajinske zemlje, postao je ključna prepreka za mir

Blic pre 1 sat