Podvig Denvera: Desetkovani Nagetsi došli do važne pobede

Denver Nagetsi su pobedili Milvoki Bakse u gostima rezultatom 102:100 u NBA ligi.

Nagetsi su ostvarili veliki uspeh iako su igrali bez najboljih igrača Nikole Jokića i Džamala Mareja, a nedostajali su i litvanski centar Jonas Valančijunas, kao i Kameron Džonson, Kristijan Braun, Pejton Votson i Tamar Bejts. Džulijan Stroter predvodio je Nagetse do pobede sa 20 poena u dobrodošlom povratku u formu, dok je Tim Hardavej Džunior dodao 17, a Brus Braun 15 poena. Janis Adetokumbo postigao je 22 poena za Bakse, uključujući i to što je pokrenuo kasnu