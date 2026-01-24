Švajcarska: Sud pustio na slobodu vlasnika bara u kojem je tokom proslave Nove godine poginulo 40 ljudi

Sud u Švajcarskoj saopštio je danas da vlasnik bara „La Konstelasion“ u Kran Montani Žak Moreti, u kom je za proslavu Nove godine izbio požar i poginulo 40 ljudi, može da bude pušten na slobodu uz kauciju.

Moreti i njegova supruga Džesika nalaze se pod istragom zbog optužbe za ubistvo iz nehata, a Žak je 9. januara priveden zbog rizika od bekstva, prenosi agencija Rojters. U požaru tokom proslave Nove godine je takođe povređeno 100 ljudi, a bračni par Moreti je obećao da će na slučaju da sarađuje sa tužiocima.