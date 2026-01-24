Stevanović: Čestitam igračima, o nekim stvarima ćemo posle EP

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović čestitao je igračima na plasmanu u finale Evropskog prvenstva, uz napomenu da će se o pojedinim detaljima sa utakmice govoriti po završetku turnira.

Želeo bih da čestitam igračima, jer su u ovoj utakmici uradili nešto zaista posebno, ali o tome ćemo pričati posle Evropskog prvenstva. Takođe, želeo bih da se izvinim ljudima zbog karata, izjavio je Stevanović za RTS. Srbija se sinoć plasirala u finale Evropskog prvenstva u Beogradu, nakon što je u polufinalu pobedila Italiju 17:13. Finalni meč Evropskog prvenstva Srbija i Mađarska odigraće u nedelju od 20.30 časova. Reprezentacija Srbije boriće se za šesto zlato
