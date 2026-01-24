Ubijaju na ulicama: Iran pod udarom UN zbog brutalnog nasilja nad demonstrantima!

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Folker Tirk je danas tražio od vlasti Irana da "okončaju svoju brutalnu represiju" nad demonstrantima, i obustave smrtne kazne, objavila je Kancelarija visokog komesara. "Pozivam iranske vlasti da se preispitaju, povuku se i okončaju svoju brutalnu represiju, uključujući suđenja po hitnom postupku i nesrazmerne kazne. Pozivam na trenutno puštanje svih onih koje su iranske vlasti proizvoljno pritvorile, i pozivam