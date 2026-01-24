"Zajedno za studente": IT zajednica organizuje danas skup u Beogradu

Grupa "IT Blokada", simbolično na godišnjicu buđenja IT zajednice, okupiće više od 40 formalnih i neformalnih organizacija i predstavnika studenata na skupu koji se organizuje danas, 24. januara, u Beogradu.

Kako navode, ovaj skup "okupiće sve koji su bili uz studente i vode borbu za društvo u kome vlada odgovornost, čovečnost, solidarnost i pravda". Skup je zamišljen kao prostor za umrežavanje, kako putem štandova preko 40 organizacija, tako i kroz radionice i bazar. "Imaćete priliku da se upoznate sa dosadašnjim radom svih ovih udruženja i da možda i sami postanete deo nekog od njih", poručuju organizatori. Građani će imati priliku i da potpisima podrže studentski