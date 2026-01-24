Skup podrške studentima u centru Beograda

Slobodna Evropa pre 1 sat
Skup podrške studentima u centru Beograda

U Beogradu se 24. januara u centru grada održava skup podrške studentskom pokretu u organizaciji formalnih i neformalnih organizacija koje podržavaju studentski pokret.

Kako su ranije najavili, skup je u "formatu otvorenog sajma" i na njemu nisu predviđeni govori. Povod za održavanje skupa je obeležavanje prve godišnjice organizovane podrške srpske IT zajednice studentskom pokretu. U okviru skupa organizovanim pod nazivom "Zajedno uz studente", postavljeni su štandovi zborovi građana, aktivista, a svoj štand postavili su i studenti koji su prevodili antivladine proteste u Srbiji u poslednjih više od godinu dana. Okupljeni su u
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Insajder pre 21 minuta
(BLOG) „Zajedno uz studente“: Na Trgu Nikole Pašića zborovi, glumci, trkači i studenti, okupljanje u toku i u Pionirskom parku…

(BLOG) „Zajedno uz studente“: Na Trgu Nikole Pašića zborovi, glumci, trkači i studenti, okupljanje u toku i u Pionirskom parku (FOTO)

Danas pre 21 minuta
Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, vidljiv odziv građana, ali i pristalica vlasti u Pionirskom parku

N1 Info pre 46 minuta
Studenti u blokadi organizovali skup na Trgu Nikole Pašića

Studenti u blokadi organizovali skup na Trgu Nikole Pašića

Blic pre 46 minuta
Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Akcija "Zajedno za studente" na Trgu Nikole Pašića: Nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Newsmax Balkans pre 51 minuta
Skup "Zajedno za studente" u Beogradu – nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

Skup "Zajedno za studente" u Beogradu – nastavak prikupljanja potpisa za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora

RTS pre 56 minuta
Studenti u blokadi nastavili prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Studenti u blokadi nastavili prikupljanje potpisa za raspisivanje vanrednih izbora

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Zabava, najnovije vesti »

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Akcija Zajedno za studente na Trgu Nikole Pašića, pristalice vlasti se okupile u Pionirskom parku (FOTO)

Insajder pre 21 minuta
Danijeli je mesec dana krvario nos, a onda je primetila: "Osetila sam da nešto izlazi, spustilo se do usne"

Danijeli je mesec dana krvario nos, a onda je primetila: "Osetila sam da nešto izlazi, spustilo se do usne"

Kurir pre 1 minut
Gastoz tamo robijao, a ona nakon raskida odmah otišla: Objavila i ko je s njom, obline Anđele Đuričić sevaju (foto)

Gastoz tamo robijao, a ona nakon raskida odmah otišla: Objavila i ko je s njom, obline Anđele Đuričić sevaju (foto)

Kurir pre 6 minuta
Kija Kockar brani Kaspera. Nakon priča da je hteo da ženi Natašu Bekvalac tvrdi: "Lažne poruke, ja imam njegov broj"

Kija Kockar brani Kaspera. Nakon priča da je hteo da ženi Natašu Bekvalac tvrdi: "Lažne poruke, ja imam njegov broj"

Blic pre 16 minuta
Da li nam je Kendal Džener zaista otvorila oči za Džejmsa Tarela?

Da li nam je Kendal Džener zaista otvorila oči za Džejmsa Tarela?

Buro pre 21 minuta