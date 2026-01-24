Skup podrške studentima u centru Beograda

U Beogradu se 24. januara u centru grada održava skup podrške studentskom pokretu u organizaciji formalnih i neformalnih organizacija koje podržavaju studentski pokret.

Kako su ranije najavili, skup je u "formatu otvorenog sajma" i na njemu nisu predviđeni govori. Povod za održavanje skupa je obeležavanje prve godišnjice organizovane podrške srpske IT zajednice studentskom pokretu. U okviru skupa organizovanim pod nazivom "Zajedno uz studente", postavljeni su štandovi zborovi građana, aktivista, a svoj štand postavili su i studenti koji su prevodili antivladine proteste u Srbiji u poslednjih više od godinu dana. Okupljeni su u