Koko Gof se namučila za četvrtfinale AO

Amerikanka Koko Gof plasirala se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Karolinom Muhovom.

Meč je trajao tačno dva sata i rešen je posle tri seta rezultatima: 6:1, 3:6, 6:3. Krenulo je lako po treću teniserku sveta i osvojila je prvi set ubedljivo, sa dva brejka razlike. Međutim, Muhova je odbila da se preda i u drugom je ona bila ta koja je dva puta oduzela servis rivalki i izjednačila rezultat. Gof je morala plasman da rešava u trećem setu, u kom joj je bio dovoljan brejk napravljen u četvrtom gemu za konačan trijumf. Amerikanka će se za polufinale