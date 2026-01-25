Koko Gof se namučila za četvrtfinale AO

B92 pre 3 sata
Koko Gof se namučila za četvrtfinale AO

Amerikanka Koko Gof plasirala se u četvrtfinale Australijan opena pobedom nad Karolinom Muhovom.

Meč je trajao tačno dva sata i rešen je posle tri seta rezultatima: 6:1, 3:6, 6:3. Krenulo je lako po treću teniserku sveta i osvojila je prvi set ubedljivo, sa dva brejka razlike. Međutim, Muhova je odbila da se preda i u drugom je ona bila ta koja je dva puta oduzela servis rivalki i izjednačila rezultat. Gof je morala plasman da rešava u trećem setu, u kom joj je bio dovoljan brejk napravljen u četvrtom gemu za konačan trijumf. Amerikanka će se za polufinale
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Alkaraz bez izgubljenog seta u četvrtfinalu Australijan opena, ali se namučio

Alkaraz bez izgubljenog seta u četvrtfinalu Australijan opena, ali se namučio

Danas pre 3 sata
„Smiri se, kretenu“: Đoković poslao vrlo ozbiljnu poruku jednoj osobi!

„Smiri se, kretenu“: Đoković poslao vrlo ozbiljnu poruku jednoj osobi!

Hot sport pre 3 sata
Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Gof u četvrtfinalu Australijan opena

Radio sto plus pre 3 sata
Teniska senzacija: Iva Jović izgubila samo jedan gem i plasirala se u četvrftinale Australijan opena

Teniska senzacija: Iva Jović izgubila samo jedan gem i plasirala se u četvrftinale Australijan opena

Danas pre 3 sata
Krunić i Danilina posle drame u četvrtfinalu Australijan opena

Krunić i Danilina posle drame u četvrtfinalu Australijan opena

Danas pre 3 sata
Pao rekord: Novak uznemiren, Arina poručila – Ostani motivisan!

Pao rekord: Novak uznemiren, Arina poručila – Ostani motivisan!

Sport klub pre 3 sata
Krunić i Pavić u osmini finala mešovitih dublova na Australijan openu

Krunić i Pavić u osmini finala mešovitih dublova na Australijan openu

Radio sto plus pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Australian Open

Sport, najnovije vesti »

Tuča Delija i Torcide u Tuzli

Tuča Delija i Torcide u Tuzli

Insajder pre 3 minuta
Novakova odluka koju su svi čekal na Australijan openu

Novakova odluka koju su svi čekal na Australijan openu

Nova pre 8 minuta
Kako se raspao Danil Medvedev: Nedavno GS finale, sada bez gema u setu protiv doskorašnjeg tinejdžera!

Kako se raspao Danil Medvedev: Nedavno GS finale, sada bez gema u setu protiv doskorašnjeg tinejdžera!

Hot sport pre 18 minuta
„Kako stvari stoje, neće ni ubuduće“: Đoković otklonio svaku dilemu da će se njegov turnir vratiti u Srbiju!

„Kako stvari stoje, neće ni ubuduće“: Đoković otklonio svaku dilemu da će se njegov turnir vratiti u Srbiju!

Hot sport pre 43 minuta
Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

Jović postigao 23 poena u pobedi Majamija protiv Jute, Dončićevih 33 poena u Dalasu

NIN pre 43 minuta