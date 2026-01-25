Oglasili se roditelji ubijenog Pretija: "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali"

Roditelji Aleksa Pretija, 37‑godišnjaka koga je agent granične policije ubio u Mineapolisu, osudili su "odvratne laži" administracije američkog predsednika Donalda Trampa o njihovom sinu i odlučno negirali njihov opis događaja koji je doveo do pucnjave. "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali Trampovi ubilački i kukavički batinaši iz ICE‑a. U desnoj ruci držao je telefon, a levom, praznom rukom podignutom iznad glave pokušavao je da zaštiti ženu