Oglasili se roditelji ubijenog Pretija: "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali"

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Oglasili se roditelji ubijenog Pretija: "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali"
Roditelji Aleksa Pretija, 37‑godišnjaka koga je agent granične policije ubio u Mineapolisu, osudili su "odvratne laži" administracije američkog predsednika Donalda Trampa o njihovom sinu i odlučno negirali njihov opis događaja koji je doveo do pucnjave. "Aleks definitivno nije držao pištolj kada su ga napali Trampovi ubilački i kukavički batinaši iz ICE‑a. U desnoj ruci držao je telefon, a levom, praznom rukom podignutom iznad glave pokušavao je da zaštiti ženu
