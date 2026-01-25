Veliki broj otkazanih letova u SAD zbog zimske oluje

Zbog žestoke zimske oluje u SAD danas se očekuje težak dan za putovanja, a aviokompanije upozoravaju na veliki broj otkazanih letova i kašnjenja na nekim od najfrekventnijih aerodroma u zemlji.

Gotovo 180 miliona ljudi, više od polovine stanovnika SAD su pod pretnjom snega, susnežice i ledene kiše koja zahvata pojas od južnih Stenovitih planina do planina u Novoj Engleskoj, upozorila je sinoć Nacionalna meteorološka služba. Posle prolaska preko juga zemlje prognozira se da će se oluja kretati ka severoistoku i doneti 30 do 60 centimetara snega na teritorijama gradova od Vašingtona, preko Njujorka i Bostona. Otkazano je više od 13.500 letova širom SAD od