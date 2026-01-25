Advokati: Sramna izjava Vučića može dovesti do nesagledivih posledica

Advokatska komora Beograda osudila je kao sramnu izjavu predsednika Srbije Aleksandra Vučića da građani ne treba da angažuju advokate za upis prava na nepokretnostima.

"Javno savetovanje građana kako ne treba da angažuju advokate predstavlja grubo kršenje ustavnog položaja advokature, kao samostalne i nezavisne službe pružanja pravne pomoći fizičkim i pravnim licima, ali istovremeno može dovesti do nesagledivih posledica po prava građana, koji zbog pravne neukosti mogu trpeti pravne posledice zbog nedozvoljenih i nestručnih saveta predsednika", naveli su iz komore. Pozvali su sve građane da takve i slične savete ne uzimaju za