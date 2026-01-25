Promenljivo i vetrovito uz smenu oblaka i sunca, mestimično s kišom

RTV pre 4 sati  |  Tanjug
NOVI SAD - U Srbiji će ujutro očekuje mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, zadržavati veći deo dana, a u ostalim krajevima biće promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm, naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu. Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblasti Homolja je moguća i ledena kiša. Vetar će biti umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, na jugu
