Promenljivo i vetrovito uz smenu oblaka i sunca, mestimično s kišom

NOVI SAD - U Srbiji će ujutro očekuje mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na pojedinim lokalitetima južne i jugozapadne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini, zadržavati veći deo dana, a u ostalim krajevima biće promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i oblačnosti sa prolazno kratkotrajnom kišom.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), padavine će se intenzivirati uveče na jugozapadu Srbije, gde se mogu očekivati i pljuskovi sa grmljavinom uz lokalnu količinu padavina od 20 do 50 mm, naročito u Zlatiborskom, južnom Moravičkom i južnom Raškom okrugu. Kiša će na visokim planinama preći u sneg, a u oblasti Homolja je moguća i ledena kiša. Vetar će biti umeren i jak, u košavskom području i na planinama olujni, južni i jugoistočni, na jugu