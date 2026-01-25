Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

Sputnik pre 16 minuta
Grci dominantno osvojili bronzu u Beogradu!

Vaterpolisti Grčke osvojili su bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Beogradu pobedivši Italiju rezultatom 12:5.

Bilo je to zaista sigurno izdanje, već su na poluvremenu vodili sa 7:2, da bi na kraju uspeli da dođu do trećeg mesta. Vaterpolisti Grčke su trijumfom protiv Mađarske po prvi put u istoriji osvojili medalju na Evropskom prvenstvu. Po dva gola za Italiju postigli su Frančesko Kondemi i Filipo Ferero. U finalu od 20.30 časova igraće Srbija i Mađarska.
