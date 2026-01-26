Otkazano na hiljade letova u SAD

Snežno nevreme paralisalo saobraćaj

Snažna zimska oluja koja je zahvatila veliki deo Sjedinjenih Američkih Država ozbiljno je poremetila aviosaobraćaj, primoravši kompanije da u ponedeljak otkažu na hiljade letova i odlože još stotine, dok su ledena kiša i obilne snežne padavine paralisale putovanja i opteretile saobraćajnu infrastrukturu. Prema podacima sajta FlightAware, do ranih jutarnjih sati u ponedeljak otkazano je oko 3.800 letova, dok je više od 1.000 kasnilo, nakon što je samo dan ranije