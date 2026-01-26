Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je muškoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu koja je večeras osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano u Beogradu. „Još jednom su pokazali da su najbolji u Evropi.

Hvala im za sav trud, energiju, entuzijazam i rad. Vlada odmah sutra ujutru pare da im se isplate koje su pošteno zaradili“, rekao je Vučić u video-obraćanju na Instagramu. Vlada Srbije donosi rešenja o dodeli novčanih sredstava sportistima koji su osvojili medalje na evropskim i svetskim takmičenjima. Čestitku vaterpolistima uputio je i premijer Đuro Macut, navodeći da su još jednom pokazali da je Srbija svetska vaterpolo sila. „Ova pobeda nije samo sportski