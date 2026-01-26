Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Danas pre 7 sati  |  Beta
Vučić: Vlada odmah sutra ujutru da se vaterpolistima isplati pare koje su pošteno zaradili

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je muškoj reprezentaciji Srbije u vaterpolu koja je večeras osvojila zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu koje je održano u Beogradu. „Još jednom su pokazali da su najbolji u Evropi.

Hvala im za sav trud, energiju, entuzijazam i rad. Vlada odmah sutra ujutru pare da im se isplate koje su pošteno zaradili“, rekao je Vučić u video-obraćanju na Instagramu. Vlada Srbije donosi rešenja o dodeli novčanih sredstava sportistima koji su osvojili medalje na evropskim i svetskim takmičenjima. Čestitku vaterpolistima uputio je i premijer Đuro Macut, navodeći da su još jednom pokazali da je Srbija svetska vaterpolo sila. „Ova pobeda nije samo sportski
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Evo koliko novca su zaradili vaterpolisti Srbije za zlato: Već u ponedeljak će im biti uplaćen na račune

Mondo pre 5 sati
Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!…

Beograđani slave zlato: Ulicama zavijaju sirene, puca vatromet, vijore se trobojke i odjekuju povici: Srbija je šampion Evrope!

Blic pre 7 sati
Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Slavlje na ulicama Beograda zbog zlatnih Delfina! /video/

Sputnik pre 6 sati
"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

"Pod tom pesmom je razaran Vukovar": Sraman napad hrvatskog izveštača zbog pesme "Marš na Drinu" u Areni

Kurir pre 6 sati
Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Viktor Rašović: Zasluženo smo osvojili zlatnu medalju na EP u Beogradu

Politika pre 6 sati
(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

(Video) Za evropsko zlato! Kula Beograd zasijala u čast zlatnih "delfina"

Blic pre 7 sati
(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na…

(Video) "Vlada odmah sutra ujutru da im isplati pare koje su pošteno zaradili" Vučić čestitao vaterpolistima pobedu na Evropskom prvenstvu: "Hvala za još jedno zlato!"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićVaterpoloEvropsko prvenstvoVlada SrbijePredsednik SrbijeĐuro Macut

Beograd, najnovije vesti »

Povređene dve žene u udesu na Zvezdari! Hitna pomoć odmah ukazala pomoć na licu mesta

Povređene dve žene u udesu na Zvezdari! Hitna pomoć odmah ukazala pomoć na licu mesta

Blic pre 14 minuta
U saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari lakše povređene dve žene

U saobraćajnoj nezgodi na Zvezdari lakše povređene dve žene

Telegraf pre 43 minuta
Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Pomozite danas nekome i pokažite humanost na delu! Evo i kako i gde - vaše malo nekome znači puno!

Kurir pre 1 sat
Danas bez struje u Beogradu: 4 opštine na spisku, a isključenja kreću od 8 sati

Danas bez struje u Beogradu: 4 opštine na spisku, a isključenja kreću od 8 sati

Kurir pre 1 sat
Opština koja spaja tradiciju i moderan Beograd! Dobila je ime po Astronomskoj opservatoriji sa zvezdarnicom, a poznata je po…

Opština koja spaja tradiciju i moderan Beograd! Dobila je ime po Astronomskoj opservatoriji sa zvezdarnicom, a poznata je po dinamičnom razvoju (foto)

Kurir pre 1 sat