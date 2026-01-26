Vučić otkrio za koliko je prodat ruski udeo u NIS-u i naveo da je Srbija bila spremna da plati duplo više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona evra i milijardu evra.

On je za TV Blic kazao da je Srbija bila spremna da za taj deo plati duplo. Dodao je i da sebi lako objašnjava zašto ruski udeo u NIS-u nije ponuđen Srbiji, ali nije želeo da to iznese javno, da ne bi, kako je istakao, ugrozio interese države. Vučić je rekao i da je njemu bilo jasno da taj udeo u NIS neće biti ponuđen Srbiji i pre nego što se došlo u tu situaciju. Na pitanje u kakvim je Srbija odnosima sa Rusijom sada, naveo je „dobrim“. Izvor: Beta