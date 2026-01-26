Brokeri: Ako je MOL platio oko milijardu eura za udio u NIS-u, to je manje od tržišne vrijednosti

BEOGRAD - Stručnjaci za trgovanje dionicama danas su izjavili da ako je točna informacija da je mađarska tvrtka platila 900 milijuna do milijardu eura za 56,15 posto udjela Gazpromnjefta u Naftnoj industriji Srbije (NIS), to je manje od tržišne vrijednosti.

U tom slučaju, dodatnih pet posto kupnje od MOL-a moglo bi Srbiju koštati 90 do 100 milijuna eura. Nenad Gujaničić, glavni broker Momentum Securitiesa, rekao je za Betu da je cijena koju je MOL platio ispod tržišnih očekivanja. "To znači da 100 posto dionica NIS-a vrijedi blizu dvije milijarde, što je na dnu ljestvice tržišnih očekivanja, koja su se kretala od dvije do tri milijarde eura za 100 posto kapitala", rekao je Gujaničić. Predsjednik Srbije Aleksandar