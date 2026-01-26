MOL dobija NIS ispod cene: Rusi prodali naftnu industriju za mnogo manje nego što je Srbija bila spremna da im plati

Nova ekonomija pre 5 sati
MOL dobija NIS ispod cene: Rusi prodali naftnu industriju za mnogo manje nego što je Srbija bila spremna da im plati

Ruski udeo u Naftnoj industriji Srbije (NIS), koji kupuje mađarski MOL, vredan između 900 miliona evra i milijardu evra, saopštio je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Stručnjaci, sagovornici Nove ekonomije, međutim, misle da je ova cena niska, te da je u ovoj priči najbolje prošao MOL. Ruski udeo u NIS-u, koji iznosi 56,15 odsto, procenjen je na 900 miliona do milijardu evra. Tako bar tvrdi predsednik Vučić. Ukoliko je ovaj iznos tačan, i ukoliko će Mađari većinski, kontrolni paket, zaista platiti do milijardu dolara, to je malo – saglasni su stručnjaci. Berzanski analitičar Branislav Jorgić za Novu ekonomiju pojašnjava da je
