Sutra u Novom Sadu malo toplije i vedrije, pa nekoliko tmurnih i kišnih dana

Utorak će u Novom Sadu biti vedriji i minimalno topliji.

Najniža temperatura biće 1, a najviša 10 stepeni. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. U sredu će biti oblačno sa prolaznom kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će dostizati udare olujne jačine. Temperatura će biti od 1 do 12 stepeni. U četvrtak će biti tmurno, uz moguću kišu. Temperatura će biti od 5 do 11 stepeni. Petak takođe tmuran, uz moguću kišu.