Sutra u Novom Sadu malo toplije i vedrije, pa nekoliko tmurnih i kišnih dana

Utorak će u Novom Sadu biti vedriji i minimalno topliji.

Najniža temperatura biće 1, a najviša 10 stepeni. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. U sredu će biti oblačno sa prolaznom kišom uz umeren i jak južni i jugoistočni vetar, koji će dostizati udare olujne jačine. Temperatura će biti od 1 do 12 stepeni. U četvrtak će biti tmurno, uz moguću kišu. Temperatura će biti od 5 do 11 stepeni. Petak takođe tmuran, uz moguću kišu.
Novi Pazar pod oblačnim nebom, RHMZ upozorava na olujni vetar u Srbiji

Vremenska prognoza: Oblačno, vetar, kiša – a evo kad stiže i sneg

Danas oblačno mestimično sa kišom, temperatura do 13 stepeni

Stiže nam oblačno vreme sa jakim padavinama: Nova prognoza RHMZ-a, moguć je i sneg

RHMZ upozorio na olujni vetar na jugu Banata sa udarima i do 85 kilometara na čas

Vremenska prognoza za Vranje

Danas oblačno sa kišom

SAOPŠTENJE LSV: Čista jedinica za Salapuru – Bila bi i nula, ali je nema u sistemu ocenjivanja! LSV

Novi Sad: Napad na studentkinju pre godinu dana i pomilovanje nasilnika – studenti izlaze na ulicu

Plamen im odneo dom, ljudi im vraćaju život: Kako se Kovilj ujedinio da pomogne porodici Segedi

Dokumentarni film o nepokretnom kulturnom nasleđu Donjeg Srema 28. januara u Pećincima

Otvoren novi objekat škole Miloš Crnjanski" u Novom Sadu, površine 12.000 kvadratnih metara

