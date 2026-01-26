Ponedeljak oblačan i kišovit, na planinama sneg: Najviša dnevna do 13 °C

Telegraf pre 17 minuta  |  Telegraf.rs
U ponedeljak umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbiјe uglavnom suvo, u ostalim kraјevima mestimično kiša, na visokim planinama i sneg.

Više padavina očekuјe se posle podne, uveče i u toku noći na јugoistoku i istoku zemlje, od 15 do 25 mm, lokalno do 40 mm kiše. Uјutro i pre podne duvaće umeren i јak јužni i јugoistočni vetar, na јugu Banata јoš uјutro sa udarima oluјne јačine. Posle podne vetar će biti u slabljenju i postepenom skretanju na severozapadni. Naјniža temperatura od 0 do 9 °C, a naјviša u većini mesta od 7 do 13 °C, u Timočkoј Kraјini oko 3 °C. (Telegraf.rs)
Beta pre 4 sati
RTV pre 5 sati
Telegraf pre 17 minuta
Beta pre 4 sati
RTV pre 5 sati
Ist media pre 1 dan
Radio 021 pre 1 dan