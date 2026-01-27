Vreme danas pretežno oblačno

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, u pojedinim delovima kišovito, a kratkotrajan sneg moguć je ponegde u nižim predelima, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Kiša će u prvom delu dana padati u južnom Banatu, centralnoj, istočnoj i južnoj Srbiji, u brdsko-planinskim predelima sa snegom. U toku dana prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada. Duvaće umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od nula do četiri stepena, a najviša od pet stepeni na istoku i jugoistoku do 13 na zapadu Srbije. U Beogradu će ujutru