RHMZ: Južna Morava raste, rizično i na Veternici

Republički hidrometeorološki zavod apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da se ne približavaju rekama i vodotocima u narednom periodu.Na Južnoj Moravi sa pritokama, u naredna 24 časa očekuje se značajan porast vodostaja, sa dostizanjem granice redovne odbrane od poplava na reci Veternici kod Leskovca.

Prema najavama RHMZ-a, sutra se u ranim jutarnjim časovima očekuje ponegde slab mraz, a na jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost, koja se može zadržati i duže tokom prepodneva. Temperatura od -4 do 4 stepena, najviša od 5 do 14 stepeni Celzijusa. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz mogućnost slabe kiše na severu i jugu Srbije. U petak i za vikend pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima i sa snegom, uz