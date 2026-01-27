RHMZ: Južna Morava raste, rizično i na Veternici

Stav.life pre 48 minuta  |  STAV
RHMZ: Južna Morava raste, rizično i na Veternici

Republički hidrometeorološki zavod apeluje na građane da budu maksimalno oprezni i da se ne približavaju rekama i vodotocima u narednom periodu.Na Južnoj Moravi sa pritokama, u naredna 24 časa očekuje se značajan porast vodostaja, sa dostizanjem granice redovne odbrane od poplava na reci Veternici kod Leskovca.

Prema najavama RHMZ-a, sutra se u ranim jutarnjim časovima očekuje ponegde slab mraz, a na jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost, koja se može zadržati i duže tokom prepodneva. Temperatura od -4 do 4 stepena, najviša od 5 do 14 stepeni Celzijusa. U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, uz mogućnost slabe kiše na severu i jugu Srbije. U petak i za vikend pretežno oblačno, mestimično sa kišom, a u planinskim predelima i sa snegom, uz
Otvori na stav.life

Povezane vesti »

Oglasio se RHMZ: Uživajte u lepom vremenu, od ovog datuma sledi veliki obrt

Oglasio se RHMZ: Uživajte u lepom vremenu, od ovog datuma sledi veliki obrt

Telegraf pre 1 sat
RHMZ upozorava: Južna Morava raste, moguća redovna odbrana od poplava na Veternici u Leskovcu

RHMZ upozorava: Južna Morava raste, moguća redovna odbrana od poplava na Veternici u Leskovcu

Rešetka pre 2 sata
Naredna 24 sata su ključna: Hitno upozorenje RHMZ: Južna Morava raste, kod ovog grada preti redovna odbrana od poplava

Naredna 24 sata su ključna: Hitno upozorenje RHMZ: Južna Morava raste, kod ovog grada preti redovna odbrana od poplava

Blic pre 4 sati
RHMZ digao alarm: Južna Morava naglo raste, naredna 24 sata su ključna

RHMZ digao alarm: Južna Morava naglo raste, naredna 24 sata su ključna

Mondo pre 3 sata
Pred nama topliji dani, ali onda stiže preokret: Čubrilo otkriva kada će novo zahlađenje, moguć je i sneg

Pred nama topliji dani, ali onda stiže preokret: Čubrilo otkriva kada će novo zahlađenje, moguć je i sneg

Mondo pre 3 sata
RHMZ izdao upozorenje! U naredna 24 sata kritična pojava u ovom delu Srbije

RHMZ izdao upozorenje! U naredna 24 sata kritična pojava u ovom delu Srbije

Telegraf pre 4 sati
Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

Vremenska prognoza za sredu, 28. januar: Oblačno, ponegde prolazna kiša

Serbian News Media pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

LeskovacMoravaSnegpoplaveRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Kula kao uljez: Kako je zgrada bez upotrebne dozvole „prošvercovana“ kao simbol glavnog grada na Evropskom prvenstvu u…

Kula kao uljez: Kako je zgrada bez upotrebne dozvole „prošvercovana“ kao simbol glavnog grada na Evropskom prvenstvu u vaterpolu

Danas pre 8 minuta
(BLOG) "Znanje je moć": Okupljanja na više mesta u gradu, skup ispred Rektorata od 18h

(BLOG) "Znanje je moć": Okupljanja na više mesta u gradu, skup ispred Rektorata od 18h

N1 Info pre 13 minuta
Studenti Fakuleta političkih nauka iz Beograda stupaju u jednonedeljnu blokadu nastave

Studenti Fakuleta političkih nauka iz Beograda stupaju u jednonedeljnu blokadu nastave

Insajder pre 3 minuta
Protest „Znanje je moć“: Studenti u Beogradu u šetnji ka Rektoratu, najavljen bojkot nastave

Protest „Znanje je moć“: Studenti u Beogradu u šetnji ka Rektoratu, najavljen bojkot nastave

NIN pre 13 minuta
BLOG UŽIVO Protest „Znanje je moć“ ispred Rektorata: Studenti i građani iz više pravaca stižu u centar Beograda

BLOG UŽIVO Protest „Znanje je moć“ ispred Rektorata: Studenti i građani iz više pravaca stižu u centar Beograda

Nova pre 13 minuta