DANAS PRETEŽNO OBLAČNO PONEGDE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 13 STEPENI

U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. Temperatura će se kretati u rasponu od 0 do 5 na istoku i jugoistoku i do 13 stepeni na zapadu Srbije. Početkom februara očekuje se zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje. U Čačku će biti pretežno oblačno, temperatura će se kretati od 2 do 4 stepena. GZS