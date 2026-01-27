DANAS PRETEŽNO OBLAČNO PONEGDE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 13 STEPENI

Glas Zapadne Srbije pre 25 minuta
DANAS PRETEŽNO OBLAČNO PONEGDE SA KIŠOM, TEMPERATURA DO 13 STEPENI
U toku dana očekuje se prestanak padavina i postepeno razvedravanje sa zapada, uz umeren do pojačan zapadni i severozapadni vetar, koji će krajem dana ponovo biti u skretanju na južni i jugoistočni. Temperatura će se kretati u rasponu od 0 do 5 na istoku i jugoistoku i do 13 stepeni na zapadu Srbije. Početkom februara očekuje se zahlađenje, ali uz prestanak padavina i razvedravanje. U Čačku će biti pretežno oblačno, temperatura će se kretati od 2 do 4 stepena. GZS
Otvori na glaszapadnesrbije.rs

Povezane vesti »

Ujutru oblačno sa kišom i snegom: Najviša temperatura do 13 stepeni

Ujutru oblačno sa kišom i snegom: Najviša temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 21 minuta
Danas u Novom Sadu malo vedrije i toplije

Danas u Novom Sadu malo vedrije i toplije

Radio 021 pre 26 minuta
Severni vetar donosi sunce, južni novu kišu: Evo kada nam stiže otopljenje i koliko će trajati

Severni vetar donosi sunce, južni novu kišu: Evo kada nam stiže otopljenje i koliko će trajati

Euronews pre 10 minuta
Oblačno i tmurno jutro, u ovim delovima zemlje očekuje se sneg, a evo kakvo vreme će biti u februaru

Oblačno i tmurno jutro, u ovim delovima zemlje očekuje se sneg, a evo kakvo vreme će biti u februaru

Dnevnik pre 21 minuta
Danas u Sremskoj Mitrovici vedrije i malo toplije

Danas u Sremskoj Mitrovici vedrije i malo toplije

Ozon pre 5 minuta
Narednih dana kiša,sneg na planinama

Narednih dana kiša,sneg na planinama

Zoom UE pre 1 sat
Vremenska prognoza za 27. januar: Blagi pad temperature uz slabije padavine

Vremenska prognoza za 27. januar: Blagi pad temperature uz slabije padavine

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Čačak

Društvo, najnovije vesti »

Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

Kamiondžije blokirale neke granice na Balkanu: 'Tretiraju nas kao kriminalce'

BBC News pre 11 minuta
Studentski skup "Znanje je moć" danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Studentski skup "Znanje je moć" danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

N1 Info pre 15 minuta
AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

AMSS: Blokade graničnih prelaza za teretna vozila na ulazu i izlazu iz zemlje

N1 Info pre 5 minuta
Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije

RTV pre 11 minuta
Besplatni senzori za obolele od dijabetesa: Kome će biti dostupni i koliko olakšavaju život pacijenata

Besplatni senzori za obolele od dijabetesa: Kome će biti dostupni i koliko olakšavaju život pacijenata

Euronews pre 25 minuta