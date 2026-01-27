Vremenska prognoza 28. januar 2026.

Jača oblačnost na zapadu Mediterana i sutra stiže na Balkan. Prolazna kiša u Srbiji od sredine dana. Istovremeno u Podunavlju i Pomoravlju duvaće košava. Sa jugozapada stiže malo topliji vazduh. Jutarnja temperatura od -4 do 4 stepena, najviša dnevna od 5 stepeni na istoku do 14 na zapadu Srbije. U Beogradu ujutru sunčano, a popodne s kišobranom u ruci, uz košavu. Temperautra do 13 stepeni.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 28.01.2026. Sreda: Ujutro ponegde slab mraz, a u Timočkoj Krajini, jugu i jugozapadu zemlje magla ili niska oblačnost koja se može zadržati duže tokom prepodneva, u ostalim krajevima malo do umereno oblačno. Tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa zapada uz prolaznu kišu. Vetar umeren i jak, na jugu Banata i sa udarima olujne jačine, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -4